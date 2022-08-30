Журналіст Ігор Циганик прокоментував інформацію про відкриття провадження стосовно Євгена Краснікова – директора СК Дніпро-1, який начебто продовжує мати відношення і до Металіста.

"Красніков є спортивним директором СК Дніпро-1. Все. До Металіста він не має ніякого відношення.

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З приводу того, що УАФ відкриває чи не відкриває справу... Вони краще відкрили б справу проти генерального директора Шахтаря (Сергій Палкін – прим.), який 15 років керував справами у Маріуполі. Там щось не було жодних питань, хоча вся Україна знала про це, і всі-всі-всі розуміли, і футболісти їздили. І хто насправді керує там ситуацією, і хто робить там усі справи, розумієте. Оце я вам можу сказати точно.

А з приводу Краснікова. Він на цьому етапі – спортивний директор СК Дніпро-1. Він на лаві запасних, він забезпечує зараз селекційну політику та працює. Наскільки я розумію, плани СК Дніпро-1 достатньо амбітні", – сказав Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

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