"Мы рады, что Виктор Цыганков присоединился к Пере Гвардиоле (братк Хосепа Гвардиолы, – прим.) и SEG.

Цыганков начал сотрудничество с братом Гвардиолы, чтобы ускорить переезд в Европу

Мы рады начать это новое путешествие вместе. Поздравляем, Виктор", – сообщила пресс-служба агентства на своей странице в социальной сети Instagram. Меседж о сотрудничестве был подкреплен видеонарезкой эффектных моментов Виктора на поле (дриблинг, финты и голы).

Напомним, ранее сообщалось, что главная цель сотрудничества – скорейшее трудоустройство (уже в летнее трансферное окно) Цыганкова в одном из топ-чемпионатов Европы. К слову, в разное время клиентами Пере Гвардиолы были Луис Суарес, Тьяго Алькантара и, конечно, Пеп Гвардиола.

Контракт Виктора с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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