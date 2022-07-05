У Динамо есть еще один вариант продажи своей главной звезды – полузащитника Виктора Цыганкова.

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Эта сумма кажется слишком скромной, поскольку Transfermarkt оценивает Цыганкова вдвое дороже – 25 млн евро. В последние годы лидера Динамо постоянно связывают с переходом в топ-чемпионат, но до серьезных переговоров дело не доходит. Этим летом шансы на трансфер выросли, поскольку Виктор присоединился к агентской компании Пере Гвардиолы якобы с целью таки переехать в Европу.

Добавим, что в минувшем сокращенном сезоне Цыганков успел провести 25 матчей, в которых отличился 11 голами и 4 ассистами. Контракт хавбека с Динамо истекает через год.

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