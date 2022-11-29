Контракт 25-летнего вингера истекает уже летом 2023-го – соответственно, лидер Динамо может покинуть клуб бесплатно. Несмотря на это, Игорь Суркис не планирует получить за Цыганкова хоть какие-нибудь деньги, продав его в зимнее окно. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Президент Динамо мне лично говорил, что будет делать предложение и будет вести переговоры с Цыганковым и его семьей, чтобы подписать новый контракт. Поэтому продавать его зимой особого смысла нет.

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Если контракт не удастся подписать, то я думаю, что Динамо его не отпустит до лета. До конца сезона он будет выступать за Динамо, если не удастся найти общую позицию. Да, Цыганков может уже зимой подписать предварительный контракт, но свободным агентом он станет только летом.

Если же удастся подписать контракт, то я считаю, что будет прописана четкая клаусула, за которую Цыганкова будут отпускать в другой клуб. Думаю, она будет колебаться в 15 миллионов евро. Я сейчас говорю свои мысли, ничего больше.

И тогда летом будут искать клуб, готовый заплатить за Цыганкова 15 миллионов евро. Почему летом? Потому что великие и серьезные клубы планируют бюджет на год, зимой они не совершают серьезных приобретений. Разве что дополнение к составу, травмы, возможно, у кого-то не пошла игра. Все самые громкие трансферы проходят как раз летом, когда идет планирование бюджета и планирование года. Тогда уже готовятся серьезные трансферные цели.

Поэтому я на 90 процентов уверен, что зимой Цыганков Динамо не покинет. А покинет ли он летом? Я, опять же, на 80 процентов уверен, что Цыганков летом Динамо покинет", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

В сезоне 22/23 Виктор Цыганков сыграл за Динамо 22 матча, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

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