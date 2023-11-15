У полузащитника Жироны Виктора Цыганкова есть отличная пресса в европейских топ-чемпионатах.

Тоттенхэм из-за травмы надолго потерял своего плеймейкера Джеймса Мэддисона. Издание GiveMeSport предложило 5 кандидатов на замену, среди которых есть Цыганков.

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Украинца отметили за годы стабильных выступлений в Динамо и отличную адаптацию к испанскому чемпионату. Цыганкову 26 лет, поэтому пространство для развития остается. Правда, Виктор вряд ли сразу бросится менять успешную Жирону на краткосрочный шанс подменить Мэддисона в Тоттенхэме. Полузащитник сборной Украины является самым дорогим игроком сенсационного лидера Ла Лиги (22 млн евро по Transfermarkt).

Кроме Цыганкова, в списке упоминают Педру Гонсалвеша (Спортинг), Набиля Фекира (Бетис), Такефусу Кубо и Браиса Мендеса (оба – Реал Сосьедад).

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