Тоттенхем через травму надовго втратив свого плеймейкера Джеймса Меддісона. Видання GiveMeSport запропонувало 5 кандидатів на заміну, серед яких є Циганков.

Жирона готова продати Циганкова, Довбика та інших зірок – президент не приховує бізнес-плану

Українця відзначили за роки стабільних виступів у Динамо і чудову адаптацію до іспанського чемпіонату. Циганкову 26 років, тому простір для розвитку залишається. Щоправда, Віктор навряд відразу кинеться міняти успішну Жирону на короткостроковий шанс підмінити Меддісона у Тоттенхемі. Півзахисник збірної України є найдорожчим гравцем сенсаційного лідера Ла Ліги (22 млн євро за Transfermarkt).

Крім Циганкова, у списку згадують Педру Гонсалвеша (Спортінг), Набіля Фекіра (Бетіс), Такефусу Кубо і Браїса Мендеса (обидва – Реал Сосьєдад).

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