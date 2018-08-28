Виктор Цыганков – "новый босс Динамо", за которого уже дают под 20 миллионов и говорят в Европе

Этот человек готов умирать за успехи Динамо в Лиге чемпионов. Виктор Цыганков – таких игроков в Киеве ценили всегда.

Французская, английская и итальянская пресса – все говорят о нем. Редко такое услышишь в контексте молодого украинского футболиста (хотя Андрей Лунин поспорит). Накануне решающего матча за право играть в Лиге чемпионов Динамо – Аякс он стал героем издания FootMercato. "Новый босс Динамо", – так его величает французский портал. В осиротевшем после ухода Андрея Ярмоленко клубе появился новый лидер, который тащит на себе игру. Правый вингер не ждал, пока ему с неба что-то упадет, а работал над собой и быстро возмужал. Сейчас это незаменимый элемент в тактических построениях Александра Хацкевича. Едва ли не главная и последняя надежда на камбэк в противостоянии с Аяксом. Игрок, готовый жертвовать собой.

Цыганков: Умрем, чтобы достичь положительного результата с Аяксом

Динамо за годы независимости выпустило больше всех креативных игроков для сборной Украины. В Европе все знают Андрея Шевченко, Сергея Реброва, Артема Милевского, Андрея Ярмоленко. Последний забил 137 голов и отдал 90 голевых передач за киевский клуб, после чего пошел покорять Европу. Неоднозначные выступления за Боруссию Дортмунд привели в АПЛ – в ряды середняка, у которого амбиции и финансы быть среди лидеров. Динамо нашло замену Ярмоленко достаточно быстро и в своих рядах.

Уже в сезоне 2016/17 Цыганков оформил 5+6 по системе гол плюс пас в 29 сыгранных матчах. Европа начала активно присматриваться к 18-летнему таланту, который удачно засветился в Лиге чемпионов. Уроженец израильского города Нагария показал себя одним из тех небанальных творцов игры, которые поражают болельщиков скоростью, дриблингом и техникой. Цыганков пока не смог привести Динамо к титулу чемпионов Украины, но за свой второй сезон в основе собрал еще более щедрый урожай: 17 голов, 14 ассистов, 40 матчей.

Ему до сих пор только 20 лет, но перед ним сезон зрелости. Это некий украинский ответ всем этим аяксам, которые своих талантов раскручивают в совсем юном возрасте, чтобы продать за приличные деньги еще молодыми. Нынче Рома, если верить авторитетной La Gazzetta dello Sport, готова платить за Виктора 17 миллионов евро. Сейчас или в краткосрочной перспективе европейские СМИ ожидают прибытия в топ-чемпионат нашего таланта, за которым даже УЕФА советует пристальнее понаблюдать.

Впрочем сам Цыганков уже не первый раз делает выбор в пользу Динамо. Когда-то он приехал в Шахтер и ему очень не понравилась атмосфера в донецкой команде. Сердцем почувствовал, что киевский клуб – это его. Ныне он хочет продолжать расти в динамовской системе. Уже сейчас это 20-летний капитан (и опять параллели с Аяксом, у которого капитанит 19-летний Де Лигт). Именно он отдал решающий голевой пас на Вербича в матче против Шахтера, который сделал Динамо теневым лидером УПЛ. Сыграл 4 матча за национальную сборную Украины, хотя мог бы еще за молодежную бегать.

А еще Виктор является №1 в составе киевлян по ожидаемым голам и ассистам (5,21). Далее с большим отставанием идут Беседин (3,69) и Вербич (3,24). Цыганков наработал на вполне возможные 2,38 гола и 2,83 голевого паса, а реализовал 2+3. Не Назарий Русин, у которого 4 удара (все в створ), 3 гола при ожиданиях в 1,51, но тоже впечатляет.

"Его уровень постоянно растет. Уже капитан, и это о многом говорит. Виктору удается почти все. Забить, отдать, но также и отработать в обороне. Каждый в нашей стране надеется, что он сможет пойти по стопам таких великих украинских футболистов, как Андрей Шевченко. Это может произойти в скором времени, хотя он и не сиял пока в сборной. В последнее время ему мешали травмы", – так для нидерландского телеканала описал Цыганкова комментатор каналов "Футбол" Виктор Вацко.

В некоторых матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов лидер Динамо проявил себя бесценным исполнителем. Против Аякса он главный фактор возможного успеха. Тем более, что у Аякса не сыграет основной левый защитник Николас Тальяфико. Цыганков недавно жестко ответил всем критикам, которые говорили о каком-то его кризисе. Перед игрой в ЛЧ даже прическу сменил на более брутальную. Что ж, пусть положительная агрессия отразится голевыми действиями. Динамо это сейчас нужно, как никогда.

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