Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор скандального матча с противоречивыми решениями арбитра

Динамо разгромило Колос в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Динамо.

Первый тайм противостояния закончился сухой ничьей – новичок УПЛ умело защищался от наступлений Динамо, которым явно не хватало скорости и фантазии. А вот вторая половина матча превратилась в настоящее шоу.

Михайличенко отказался комментировать действия арбитра в матче с Колосом

Сначала Шепелев отпустил от себя снаряд и на грани фола сыграл в мяч и ногу соперника. Это вторая желтая и как следствие –удаление динамовца. Уже через пять минут арбитр "отдал долг" киевлянам, назначив пенальти и удалив защитника хозяев Максименко за крайне сомнительную игру рукой. После такого поворота событий судьба Колоса была практически решена – наказание уверенно реализовал Цыганков, а Динамо стало легко разрывать оборону команды Руслана Костышина.

Арбитр встречи Андрей Коваленко тоже не сбавлял оборотов – до конца встречи зрители увидели еще два пенальти в ворота Колоса, правда, Цыганков провалил свою вторую попытку. А вот Беньямин Вербич под занавес встречи был точным – 0:4.

Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ