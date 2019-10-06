toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ВУЛВЕРХЭМПТОН ИНТЕР - ЮВЕНТУС

Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор скандального матча с противоречивыми решениями арбитра

21:05 308 Читати українською
Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор скандального матча с противоречивыми решениями арбитра
Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромило Колос в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Первый тайм противостояния закончился сухой ничьей – новичок УПЛ умело защищался от наступлений Динамо, которым явно не хватало скорости и фантазии. А вот вторая половина матча превратилась в настоящее шоу.

Михайличенко отказался комментировать действия арбитра в матче с Колосом

Сначала Шепелев отпустил от себя снаряд и на грани фола сыграл в мяч и ногу соперника. Это вторая желтая и как следствие –удаление динамовца. Уже через пять минут арбитр "отдал долг" киевлянам, назначив пенальти и удалив защитника хозяев Максименко за крайне сомнительную игру рукой. После такого поворота событий судьба Колоса была практически решена – наказание уверенно реализовал Цыганков, а Динамо стало легко разрывать оборону команды Руслана Костышина.

Арбитр встречи Андрей Коваленко тоже не сбавлял оборотов – до конца встречи зрители увидели еще два пенальти в ворота Колоса, правда, Цыганков провалил свою вторую попытку. А вот Беньямин Вербич под занавес встречи был точным – 0:4.

Динамо разгромило Колос – 3 пенальти и 2 удаления в скандальном матче УПЛ

blog_ava
Манчестер Сити – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча – как это было
15:03
1311
Теги
Колос Колос Колос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
5
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук