Вингер сборной Украины Виктор Цыганков отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Испании Гранада – Жирона. Смотрите видео на "Футбол 24".

Виктор Цыганков, как и Артем Довбик, вышли в стартовом составе на матч 5-го тура Ла Лиги. На 22-й минуте бывший вингер Динамо записал в свой актив забитый гол.

Гранада – Жирона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков и Довбык в основе

Цыганков получил пас от Савио и обводящим ударом поразил ворота Гранады. Мяч влетел практически в девятку.

Это первый гол Цыганкова в сезоне 2023/24. Также в его активе голевой пас на Артема Довбика в матче первого тура против Реал Сосьедада.

Видео гола Виктора Цыганкова в матче Гранада – Жирона