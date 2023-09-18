Цыганков забил блестящий гол за Жирону – видео роскошного удара украинца
22:37 - Читати українською
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Испании Гранада – Жирона. Смотрите видео на "Футбол 24".
Виктор Цыганков 21’
Савио 31’
21’ Виктор Цыганков
31’ Савио
Виктор Цыганков, как и Артем Довбик, вышли в стартовом составе на матч 5-го тура Ла Лиги. На 22-й минуте бывший вингер Динамо записал в свой актив забитый гол.
Гранада – Жирона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков и Довбык в основе
Цыганков получил пас от Савио и обводящим ударом поразил ворота Гранады. Мяч влетел практически в девятку.
Это первый гол Цыганкова в сезоне 2023/24. Также в его активе голевой пас на Артема Довбика в матче первого тура против Реал Сосьедада.
Видео гола Виктора Цыганкова в матче Гранада – Жирона
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