Віктор Циганков, як і Артем Довбик, вийшли у стартовому складі на матч 5-го туру Ла Ліги. На 22-й хвилині колишній вінгер Динамо записав до свого активу забитий гол.

Гранада – Жирона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков і Довбик в основі

Циганков отримав пас від Савіо і обвідним ударом вразив ворота Гранади. М'яч влетів практично у дев'ятку. Рахунок став 1:0 на користь Жирони.

Це перший гол Циганкова у сезоні 2023/24. Також в його активі гольовий пас на Артема Довбика у матчі першого туру проти Реал Сосьєдада.

Відео гола Віктора Циганкова у матчі Гранада – Жирона

А на 35-й хвилині результативною дією відзначився і Артем Довбик. Нападник збірної України після подачі зі штрафного скинув на Лопеса, який довів рахунок до 3:0, вразивши порожні ворота. Для форварда збірної України це перший гольовий пас у складі Жирони.

Відео гольового пасу Артема Довбика