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Цыганков впервые сыграл за Динамо после травмы

22:00 70 Читати українською
Цыганков впервые сыграл за Динамо после травмы
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Полузащитник киевлян Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

На 77-й минуте матча между СК Днепр-1 и Динамо в составе киевского клуба на поле впервые после длительной паузы вышел Виктор Цыганков. 22-летний футболист получил травму во время зимних сборов, в связи с чем пропустил все спарринги в Турции. Полузащитник появился на поле, когда счет на табло был ничейным 1:1.

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К сожалению, появление Цыганкова не помогло киевлянам и гости пропустили еще дважды – хет-триком отметился арендованный у Динамо Владислав Супряга.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде уступило СК Днепр-1 со счетом 1:3. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы. Однако, уже в воскресенье их может потеснить луганская Заря в случае успеха в матче с Олимпиком.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев УПЛ СК Днепр-1 - Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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