Цыганков впервые сыграл за Динамо после травмы

Полузащитник киевлян Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения.

На 77-й минуте матча между СК Днепр-1 и Динамо в составе киевского клуба на поле впервые после длительной паузы вышел Виктор Цыганков. 22-летний футболист получил травму во время зимних сборов, в связи с чем пропустил все спарринги в Турции. Полузащитник появился на поле, когда счет на табло был ничейным 1:1.

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К сожалению, появление Цыганкова не помогло киевлянам и гости пропустили еще дважды – хет-триком отметился арендованный у Динамо Владислав Супряга.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде уступило СК Днепр-1 со счетом 1:3. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы. Однако, уже в воскресенье их может потеснить луганская Заря в случае успеха в матче с Олимпиком.

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