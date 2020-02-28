Циганков вперше зіграв за Динамо після травми

Півзахисник киян Віктор Циганков повністю відновився після ушкодження.

На 77-й хвилині матчу між СК Дніпро-1 та Динамо у складі київського клубу на поле вперше після тривалої паузи вийшов Віктор Циганков. 22-річний футболіст зазнав ушкодження під час зимових зборів, у зв’язку з чим пропустив усі спаринги у Туреччині. Півзахисник з’явився на полі, коли рахунок на табло був нічийним 1:1.

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На жаль, поява Циганкова не допомогла киянам і гості пропустили ще двічі – хет-триком відзначився орендований у Динамо Владислав Супряга.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України Динамо на виїзді поступилось СК Дніпро-1 з рахунком 1:3. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці. Однак, вже в неділю їх може потіснити луганська Зоря у разі успіху в матчі з Олімпіком.

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