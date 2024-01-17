В рамках матча 1/8 финала Кубка Испании 2023/24 Жирона принимает Райо Вальекано. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка Короля между Жироной и Райо Вальекано начнётся в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Виктор Цыганков наконец-то вернулся в стартовый состав каталонцев, а вот Довбик ждёт своего шанса со скамейки запасных.

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Стартовые составы

Жирона:

Запасные: Гассанига, Фуидиас, Кебе, ДОВБИК, Валери, Алейш Гарсия, Торре, Коуто, Мартин, Монхонелл, Антал

Райо Вальекано:

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