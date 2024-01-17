В рамках матчу 1/8 фіналу Кубку Іспанії 2023/24 Жирона приймає Райо Вальєкано. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу Кубка Короля між Жироною і Райо Вальєкано розпочнеться о 22:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Віктор Циганков нарешті повернувся у стартовий склад каталонців, а от Довбик чекає на свій шанс з лави запасних.

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Стартові склади

Жирона:

Запасні: Гассаніга, Фуїдіас, Кебе, ДОВБИК, Валері, Алейш Гарсія, Торре, Коуто, Мартін, Монхонелл, Антал

Райо Вальєкано:

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