Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Вингер Динамо Виктор Цыганков уже провел полноценную тренировку вместе со всей командой.

Полузащитник поделился фотографией в своем Instagram, которая свидетельствует о полной готовности Цыганкова тренироваться в полную силу.

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Напомним, из-за очередного повреждения звезда киевлян отправился на медобследование в Мюнхен. Главной причиной этого стали частые обращения Цыганкова к врачам из-за микротравмы и незначительные повреждения.

К слову, уже в эту пятницу, 21 августа, Динамо проведет первый поединок в новом сезоне УПЛ. Соперником будет донецкий Олимпик, матч начнется в 17:00.

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