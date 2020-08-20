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Цыганков вернулся в общую группу Динамо

19:16 - Читати українською
Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Виктор Цыганков на тренировке Динамо / фото ФК Динамо

Вингер Динамо Виктор Цыганков уже провел полноценную тренировку вместе со всей командой.

Полузащитник поделился фотографией в своем Instagram, которая свидетельствует о полной готовности Цыганкова тренироваться в полную силу.

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Напомним, из-за очередного повреждения звезда киевлян отправился на медобследование в Мюнхен. Главной причиной этого стали частые обращения Цыганкова к врачам из-за микротравмы и незначительные повреждения.

К слову, уже в эту пятницу, 21 августа, Динамо проведет первый поединок в новом сезоне УПЛ. Соперником будет донецкий Олимпик, матч начнется в 17:00.

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