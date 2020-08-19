Лига чемпионов 2020/21, квалификация: Ребров уверенно обыграл шведов и вышел на Селтик, два украинца вылетели из турнира

В первом матче игрового дня Сергей Вакуленко в составе Арарата встречался с кипрской Омонией, которая вышла в Лигу чемпионов благодаря тому, что на момент отмены тамошнего чемпионата (из-за коронавируса) возглавляла турнирную таблицу по разнице голов.

Армянская команда (без армян в старте) считалась аутсайдером противостояния, но с помощью Вакуленко играла на равных и перевела матч в овертаймы. Экс-защитник Карпат и Мариуполя провел в центре обороны Арарата весь поединок и заработал желтую карточку.

В овертайме Арарат все же пропустил (разрезной пас через центр, Вакуленко не успел подстраховать партнеров и закрыть дыру) и вылетел из Лиги чемпионов, а Омония в следующем раунде поедет в гости к варшавской Легии.

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Сергей Ребров имел серьезные потери перед стартом в Лиге чемпионов – из-за травм вылетели Александр Зубков и капитан команды. Игорь Харатин появился с первых минут против Юргордена, а уже в дебюте встречи проверил бдительность голкипера дальним ударом. Вскоре получил неприятное повреждение, но продолжил играть.

Харатин очень часто встречался с мячом и задавал направление атакам Ференцвароша. Пытался обострять передачами в штрафную, а еще опускался на одну линию с защитниками для розыгрыша. Ференцварош в первом тайме владел инициативой и вышел вперед – венгры запрессинговали соперника на чужой половине, а Нгуен классным дальним ударом открыл счет.

После перерыва Юргорден перехватил инициативу, зажал подопечных Реброва в собственных владениях и начал создавать момент за моментом. Впрочем, "фради" поймали шведов на контратаке – Боли выкатил из глубины на Нгуена, а тот аккуратно переиграл голкипера. До финального свистка Ференцварош грамотно сыграл на контратаках и даже был ближе к голу. Ребров вышел в следующий этап квалификации, где встретится с Селтиком.

Воспитанник Шахтера Евгений Ефремов вышел защищать цвета Судувы в балтийском дерби против Флоры. Литовцы пропустили в начале второго тайма, но в конце матча отыгрались с пенальти. Украинский правый защитник ушел с поля еще при проигрышном счете.

Вячеслав Шарпар (экс-хавбек Металлиста, Волыни и Ворсклы) вылетел из Лиги чемпионов вместе с Ригой. Он под руководством бывшего тренера Карпат Олега Кононова неудачно съездил в Израиль. Маккаби Тель-Авив одолел Ригу благодаря двум пенальти.

Лига чемпионов 2020/21, квалификация. Путь чемпионов, первый раунд

Арарат (Армения) – Омония (Кипр) – 0:1

Гол: Тьяго, 94

Удаление: Уманес, 98 (А)

Мольде (Норвегия) – КуПС (Финляндия) – 5:0

Голы: Хестад, 26, Эйкрем, 38, Омойюанфо, 65, Педерсен, 90, Кнудтзон, 90+3

Флора (Эстония) – Судува (Литва) – 1:1 (LIVE)

Голы: Саппинен, 49 – Топчагич, 78 (пенальти)

Целе (Словения) – Дандолк (Ирландия) – 3:0

Голы: Керин, 43, Визингер, 89, Дангубич, 90+5

Динамо Тбилиси (Грузия) – Тирана (Албания) – 0:2

Голы: Торасса, 45+4, Исмайлгечи, 86

Ференцварош (Венгрия) – Юргорден (Швеция) – 2:0

Голы: Нгуен, 33, 62

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Рига (Латвия) – 2:0

Голи: Блекмен, 58 (пен), 87 (пен)

Коннас-Ки (Уэльс) – Сараево (Босния и Герцеговина) – старт в 21:00

Будучность (Черногория) – Лудогорец (Болгария) – старт в 21:00

Шериф (Молдавия) – Фола (Люксембург) – старт в 21:00

Флориана (Мальта) – Клуж (Румыния) – старт в 22:00