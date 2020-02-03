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Динамо сообщило срок восстановления Цыганкова и других травмированных игроков

15:37 193 Читати українською
Динамо сообщило срок восстановления Цыганкова и других травмированных игроков
Никита Бурда, Артем Шабанов, Виктор Цыганков и Назарий Русин / ФК Динамо

Киевское Динамо прояснило ситуацию вокруг Виктора Цыганкова, который пропустил товарищеские матчи "бело-синих" на первом тренировочном сборе.

Во время утренней тренировки, которой динамовцы открывали второй день второго сбора в Турции, по отдельной программе занимались Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин, информирует официальный сайт Динамо.

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У Цыганкова – мышечное повреждение передней поверхности бедра. Вне общей группы, по прогнозам медицинского штаба, он проведет еще около недели. В Шабанова и Русина – микротравмы, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп. Бурда продолжает восстанавливаться после операции на колене.

Напомним, что свой первый спарринг на втором тренировочном сборе киевляне проведут 5 февраля против словенской Олимпии.

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Зимние сборы Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Артем Шабанов Артем Шабанов Виктор Цыганков Виктор Цыганков Никита Бурда Никита Бурда
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