"Цыганков в Жироне производит просто блестящее впечатление! Вингер ворвался в чемпионат Испании и демонстрирует отличный футбол и солидную результативность.

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Не удивлюсь, если следующим его шагом уже этим летом станет переход в Манчестер Сити или другой топ-клуб. Не факт, что все будет настолько быстро, но, уверен, Виктор сделал этой весной огромный карьерный шаг вперед. Его трансфер в Жирону с агентом изначально планировался как трамплин.

Цыганков может быть востребован в любом из топ-чемпионатов, пожалуй, кроме итальянского. На Апеннинах не так важна импровизация, к которой способен Виктор. А, кроме того, очень большое значение имеет тактическая выучка, которая формируется раньше, чем в его 25-летнем возрасте", – сказал Дулуб в интервью FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков в 15 матчах за Жирону забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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