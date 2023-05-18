Жирона в текущем сезоне поражает своими результатами и за четыре тура до конца чемпионата продолжает бороться за еврокубки.

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Неудивительно, что главный тренер Жироны Мичел привлекает к себе внимание. Как сообщает Sport, Барселона видит в наставнике "красно-белых" потенциальную замену Хави. Конечно, каталонцы рассчитывают, что тренер, принесший команде 27-титул чемпиона Испании, останется на долгие годы с клубом, но руководство думает о будущем, готовясь к разным сценариям.

Напомним, что Жирона занимает седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Находящийся на восьмой строчке атлетик команда Мичел опережает на один балл.

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