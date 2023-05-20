"Циганков в Жироні справляє просто блискуче враження! Вінгер увірвався в чемпіонат Іспанії і демонструє відмінний футбол і солідну результативність.

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Не здивуюся, якщо наступним його кроком уже цього літа стане перехід у Манчестер Сіті або інший топ-клуб. Не факт, що все буде настільки швидко, але, впевнений, Віктор зробив цієї весни величезний кар'єрний крок уперед. Його трансфер у Жирону з агентом з самого початку планувався як трамплін.

Циганков може бути затребуваний у будь-якому з топ-чемпіонатів, мабуть, крім італійського. На Апеннінах не так важлива імпровізація, до якої здатний Віктор. А, крім того, дуже велике значення має тактичний вишкіл, який формується раніше, ніж у його 25-річному віці", – сказав Дулуб в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков у 15 матчах за Жирону забив 3 голи і віддав 5 асистів.

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