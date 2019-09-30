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Циганков: Супряга поїхав у СК Дніпро-1 набиратись досвіду, щоб потім допомогти Динамо

13:27 484 Читать на русском
Циганков: Супряга поїхав у СК Дніпро-1 набиратись досвіду, щоб потім допомогти Динамо
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (2:0) у матчі 9 туру УПЛ.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

"Нелегка гра була. СК Дніпро-1 добре контролював м'яч, були у них передумови до забитого м'яча, особливо в кінці. В цілому, добротна команда, займає правильну позицію в таблиці, тому і вийшов захоплюючий матч.

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Чи приніс користь Супряга? Думаю, нападнику важливо забивати. Якщо він сьогодні не забив, можливо, не приніс. Але знову ж таки, він поїхав туди набиратися досвіду, забивати голи, щоб повернутися в Динамо і давати тут результат.

Я себе налаштовую на кожен матч, щоб виходити і забивати. Іноді виходить, іноді ні. Продовжую працювати. Команда готується до кожного матчу, у кожного свої завдання на полі. Вдалося забити – це добре", – сказав Циганков клубному YouTube-каналу.

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