Малиновский и Яремчук прибавили в цене по сравнению с прошлым сезоном

Игроки сборной Украины Руслан Малиновский и Роман Яремчук, выступающих в чемпионате Бельгии, попали в топ-100 самых дорогих игроков лиги Жупиле.

Руслан Малиновский и Роман Яремчук добавили в трансферной стоимости по данным Transfermarkt.

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Полузащитник Генка прибавил в цене 2,5 млн евро и теперь его трансферная стоимость составляет 12,5 млн евро. Яремчук прибавил в цене 300 тыс. евро, а его стоимость составляет 3,8 млн евро.

Интересно, что Роман Безус не изменился в цене по сравнению с прошлым сезоном, а вот Игорь Пластун и Евгений Макаренко существенно уменьшились в трансферной стоимости – с 2 млн евро до 1,5.

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