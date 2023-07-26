В твиттере Ла Лиги обнародовали видеоролик с нарезкой ярких моментов с участием Виктора Цыганкова.

Цыганков прибыл в Манчестер и готовится показать себя против чемпионов Англии

Кроме этого, украинец получил крутое прозвище – "Футболист-разница" (Футболист, который делает разницу).

Отметим, что Цыганков присоединился к Жироне зимой этого года, успел сыграть в 19 матчах, отметившись 3 голами и 6 ассистами.

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