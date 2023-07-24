Украинец в составе Жироны прибыл в Манчестер, где проведет недельный сбор. Главный тренер каталонцев Мичел взял 25 игроков, сообщает пресс-служба клуба.

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Цыганков пропустил старт работы из-за микроповреждения. Впрочем, он решил все свои проблемы и готов наслаждаться преимуществами элитного тренировочного центра Манчестер Сити. "Горожане" временно предоставили свою базу Жироне, входящей в City Football Group. Вероятно, кто-нибудь из представителей Манчестера лично будет следить за выступлениями партнерской команды и отмечать интересных игроков.

В Англии клуб Цыганкова планирует провести два спарринга. 26 июля против новичка АПЛ Шеффилд Юнайтед, а 29-го против чемпиона 1995 года – Блэкберна, который сейчас находится в Чемпионшипе.

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