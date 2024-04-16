Благодаря раннему голу в ворота Атлетико (1:3) Артему Довбику удалось стать единоличным лидером бомбардирской гонки Ла Лиги – в активе украинца уже 17 точных выстрелов. Среди ближайших преследователей форварда Жироны остаются Джуд Беллингем (16) и Анте Будимир (16).

Каталонский клуб даже после поражения сохраняет очень хорошие шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отрыв от Атлетика, который находится на 5-й строчке, составляет 8 очков. О заочной дуэли украинца с Осимхеном в пользу Челси, впечатления Симеоне от игры экс-нападающего СК Днепр-1, "агентское мошенничество" имени Довбика и мини-скандал Лунина смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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