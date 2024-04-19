Клуб готов к тому, что Пеп отработает свой действующий контракт и уйдет летом 2025-го, утверждает Relevo.

Гвардиола объяснил, почему заменил Холанда и де Брюйне – тренер Манчестер Сити прокомментировал вылет от Реала в ЛЧ

Гвардиола возглавил Ман Сити в 2016 году. Наследство каталонца трудно переоценить – уже есть 5 титулов чемпиона Англии, требл с дебютной победой в ЛЧ. Впрочем, моральная усталость неумолимо накапливается. Гвардиола может уйти в отпуск, чтобы уделить больше времени семье, с которой так редко видится после переезда а Манчестер.

У наступному турі АПЛ один із конкурентів Манчестер Сіті у битві за чемпіонство – Арсенал – зіграє з Вулверхемптоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють цей матч. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Зінченка – 1,43. Звитяга "вулвз" оцінена в 7,51, а нічия – 5,05. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,62, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,39.

Еще одна потенциальная потеря Сити – Чики Бегиристайн. Он работает спортивным директором "горожан" с 2012-го, но также задумался об уходе. Это может произойти уже ближайшим летом.

Несмотря на все риски, в лагере Манчестер Сити сохраняется спокойствие. Клуб хочет максимально эффективно потратить оставшееся время, чтобы найти достойную замену легендам. Первый кандидат на место Гвардиолы – Мичел Санчес. Он построил из скромной Жироны доминантную команду в традициях Пепа. Сити продолжит следить за развитием Мичела и в любой момент может использовать свою власть в City Football Group, чтобы забрать тренера Довбика и Цыганкова.

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