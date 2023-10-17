В твиттере Жироны появилось видео, где одноклубники приветствуют Цыганкова, Порту и Солиса, которые вернулись к тренировкам.

Довбик в топ-3, уникальный Цыганков получает почти вдвое меньше – известны зарплаты игроков Жироны

Ранее официальный сайт клуба сообщал, что у украинца диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, а на восстановление уйдет около месяца. Из-за этого Цыганков и не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. Восстановился от повреждения и Кристиан Порту – вингера едва не сломал капитан Реала Начо.

Добавим, что Цыганков сыграл в 8 матчах за Жирону в этом сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

Испанские СМИ отправляют Цыганкова в топ-клуб – известна сумма трансфера и позиция Жироны, но есть нюанс