Цыганков с конкурентом удивили камбэком – горячий прием в Жироне после ужасного поступка игрока Реала
Очевидно, травма Виктора Цыганкова оказалась не столь тяжелой, как сообщалось ранее.
В твиттере Жироны появилось видео, где одноклубники приветствуют Цыганкова, Порту и Солиса, которые вернулись к тренировкам.
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Ранее официальный сайт клуба сообщал, что у украинца диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, а на восстановление уйдет около месяца. Из-за этого Цыганков и не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. Восстановился от повреждения и Кристиан Порту – вингера едва не сломал капитан Реала Начо.
Добавим, что Цыганков сыграл в 8 матчах за Жирону в этом сезоне, записав в свой актив гол и ассист.
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