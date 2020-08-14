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Цыганков рискует пропустить начало сезона

08:26 - Читати українською
Цыганков рискует пропустить начало сезона
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Хавбек киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков может не сыграть в начале нового сезона.

22-летний полузащитник в последнее время жалуется на свое здоровье, сообщает MetaRatings. Виктор очень часто обращается к медикам из-за микротравм и незначительных повреждений.

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Поэтому было принято решение отправить полузащитника на полное медицинское обследование в одну из центральных клиник в Милане. Ожидается, что там футболист пройдет полноценный медосмотр, после которого станет ясно, сможет ли Цыганков сыграть в начале нового сезона при Мирче Луческу.

Напомним, Динамо завершило сезон УПЛ на второй строчке. Киевляне провели 45 матчей, а Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 мячами и 5 ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков
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