Циганков ризикує пропустити початок сезону

Хавбек київського Динамо та збірної України Віктор Циганков може не зіграти на початку нового сезону.

22-річний півзахисник останнім часом скаржиться на своє здоров'я, повідомляє MetaRatings. Віктор дуже часто звертається до медиків через мікротравми та незначні пошкодження.

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Тому було прийнято рішення відправити півзахисника на повне медичне обстеження в одну з центральних клінік у Мілані. Очікується, що там футболіст пройде повноцінний медогляд, після якого стане зрозуміло, чи зможе Циганков зіграти на початку нового сезону при Мірчі Луческу.

Нагадаємо, Динамо завершило сезон УПЛ на другій сходинці. Кияни провели 45 матчів, а Віктор Циганков у футболці "біло-синіх" зіграв 27 поєдинків у чемпіонаті України, відзначившись 14 м'ячами та 5 асистами.

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