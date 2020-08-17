Цыганков пройдет медобследование в Мюнхене

Хавбек киевлян пройдет медобследование в Мюнхене, информирует официальный сайт клуба. Цыганков пробудет там один день, после чего вернется в Киев.

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На основе результатов обследования определится его дальнейшая судьба в первых матчах сезона. Ранее сообщалось, что Виктор очень часто обращается к медикам из-за микротравм и незначительных повреждений.

Напомним, в прошлом сезоне Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 мячами и 5 ассистами. А уже в эту пятницу, 21 августа, Динамо сыграет свой первый поединок в новом сезоне УПЛ против Олимпика.

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