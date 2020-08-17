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Циганков пройде медобстеження в Мюнхені

21:00 - Читать на русском
Циганков пройде медобстеження в Мюнхені
Віктор Циганков / Твіттер ФК Динамо

Лідер київського Динамо Віктор Циганков перебуває у Німеччині через проблеми зі здоров'ям.

Хавбек киян пройде медобстеження в Мюнхені, інформує офіційний сайт клубу. Циганков пробуде там один день, після чого повернеться до Києва.

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За підсумками результатів обстеження визначиться його подальша доля у перших матчах сезону. Раніше повідомлялось, що Віктор дуже часто звертається до медиків через мікротравми та незначні пошкодження.

Нагадаємо, у минулому сезоні Віктор Циганков у футболці "біло-синіх" зіграв 27 поєдинків у чемпіонаті України, відзначившись 14 м'ячами та 5 асистами. Вже цієї п'ятниці, 21 серпня, Динамо зіграє свій перший поєдинок у новому сезоні УПЛ проти Олімпіка.

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