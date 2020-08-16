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Цыганков может перейти в Аталанту

16 августа 22:52 - Читати українською
Цыганков может перейти в Аталанту
Виктор Цыганков / Твиттер ФК Динамо

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов клуба из Бергамо, за который выступает Руслан Малиновский.

Хавбек киевлян Цыганков пока является запасным вариантом Аталанты, сообщает MetaRatings.

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Украинца рассматривают как альтернативу в случае неудачи с трансфером Алексея Миранчука, что выступает за российский Локомотив. Последнего клуб из Бергамо может приобрести уже в ближайшее время за 15 млн евро.

К слову, по информации СМИ, к Цыганкову проявляет интерес еще один представитель Серии А – Милан.

Напомним, в прошлом сезоне Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 мячами и 5 ассистами.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Италия Алексей Алексей Миранчук Трансферы Чемпионата Италии Виктор Виктор Цыганков
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