Цыганков может перейти в Аталанту

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов клуба из Бергамо, за который выступает Руслан Малиновский.

Хавбек киевлян Цыганков пока является запасным вариантом Аталанты, сообщает MetaRatings.

Суркис описал трансферный вектор Динамо после прихода Луческу – продать Цыганкова могут только при одном условии

Украинца рассматривают как альтернативу в случае неудачи с трансфером Алексея Миранчука, что выступает за российский Локомотив. Последнего клуб из Бергамо может приобрести уже в ближайшее время за 15 млн евро.

К слову, по информации СМИ, к Цыганкову проявляет интерес еще один представитель Серии А – Милан.

Напомним, в прошлом сезоне Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 мячами и 5 ассистами.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо