Полузащитник Жироны Виктор Цыганков может получить награду самого полезного в составе каталонцев по итогам минувшего месяца.

Пресс-служба Жироны опубликовала четверку игроков, претендующих на звание лучшего игрока "бело-красных" в феврале.

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Среди прочих, в перечень попал и украинский вингер Виктор Цыганков. Конкурентами нашего земляка являются аргентинский вратарь Пауло Гассанига, испанский защитник Эрик Гарсия и бразильский форвард Савио. Проголосовать за нашего казака можно по ссылке.

Напомним, в феврале Цыганков провел за Жирону 4 матча и отметился 2 голами (в воротах Атлетико и Райо Вальекано). Всего в текущем сезоне в активе экс-звезды Динамо 6 мячей и 3 ассиста в 25 поединках за каталонцев.

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