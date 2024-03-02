Півзахисник Жирони Віктор Циганков може отримати нагороду найкориснішого у складі каталонців за підсумками минулого місяця.

Прес-служба Жирони опублікувала четвірку гравців, які претендують на звання найкращого гравця "біло-червоних" у лютому.

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Серед інших, до переліку потрапив і український вінгер Віктор Циганков. Конкурентами нашого земляка є аргентинський воротар Пауло Гассаніга, іспанський захисник Ерік Гарсія та бразильський форвард Савіо. Проголосувати за нашого козака можна за посиланням.

Нагадаємо, у лютому Циганков провів за Жирону 4 матчі та відзначився 2 голами (у воротах Атлетіко та Райо Вальєкано). Загалом у поточному сезоні в активі екс-зірки Динамо 6 м'ячів і 3 асисти у 25 поєдинках за каталонців.

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