На дворе уже конец ноября, а у Динамо в Лиге чемпионов до сих пор красуется "ноль" в графе забитых голов и всего одно очко в активе. Невероятно, но даже при таком раскладе у киевлян остаются шансы на 1/8 финала – для этого необходимо победить Баварию и Бенфику при двух поражениях Барселоны в последних двух матчах. Вариант выглядит фантастическим, но "орлы" уже громили каталонцев, а мюнхенцы вышли в плей-офф ещё тур назад.

Динамо – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

Правда, воспоминания о 0:5 в Мюнхене ещё слишком свежи, поэтому большинство болельщиков давно отказалось мечтать о выходе в 1/8 финала. Фанаты ожидают битвы в Португалии за третье место, не считая игру против Баварии важной, но в текущем туре все почему-то списали Бенфику – между тем, даже ничья на Камп Ноу рискует оставить киевлян без шансов хотя бы на ЛЕ. Сейчас разрыв между "бело-синими" и "орлами" составляет три очка – и до встречи на "Да Луж" его нельзя увеличивать. Словом, желательно зацепиться за результат, а не просто показать себя.

Если принять поражение португальцев от Барсы, как неизбежный факт, то Динамо тем более нет смысла отсиживаться 90 минут в обороне. Во-первых, поединок в Мюнхене показал, что в таком режиме добыть необходимый результат практически невозможно. Во-вторых, Аугсбург на выходных сыграл против основы Баварии довольно смело – по крайней мере, смелее "бело-синих" – и одержал победу! Сегодня же выйдет экспериментальный состав.

В-третьих, подопечные Мирчи Луческу всё равно ничего не теряют, ведь Бенфика вряд ли привезёт с Камп Ноу очки. Барселона просто не имеет права отдавать их, ведь рискует пролететь мимо 1/8 финала..

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Конечно, команда Юлиана Нагельсманна не будет отбывать номер. Это только в УПЛ есть деление на важные матчи и проходные – настоящие же гранды дают максимальную мощность каждые три дня. Кадровые проблемы немецкого чемпиона ещё и могут сыграть злую шутку с Динамо, ведь у резервистов всегда бешеное желание – сегодня они будут сражаться за место под солнцем в клубе с чрезвычайно высокими требованиями. Да и задача выиграть группу никто не отменял, а значит, часть лидеров таки выйдет в основе.

Об игровом превосходстве мюнхенцев нет смысла говорить много. Все и так всё понимают. Это – лучшая атака Европы, лучший прессинг, лучшая дистрибуция на последней трети поля и т.д. 17 голов за 4 матча в ЛЧ служат яркой демонстрацией силы Баварии.

Тем не менее, при Юлиане Нагельсманне данный коллектив не настолько стабилен, как при Хансе Флике – периодически "рекордмайстеры" позволяют себе громкие фиаско. В субботу "красные" проиграли Аугсбургу, месяц назад Боруссия М забила им 5 голов (первые три залетели за 20 минут), а Айнтрахт бил баварцев на "Альянц Арене". Механизмы нового мюнхенского болида ещё не откалиброваны.

Словом, шансы у Динамо есть. Проблем у "бело-синих", однако, достаточно много – и главной из них остаётся отсутствие голов. Отчасти её можно объяснить другим недостатком – подопечные Мирчи Луческу в топ-матчах очень боятся раскрывать игру, ведь команда не успевает покрывать разрывы в линиях. Тем не менее, в домашних поединках против Барселоны и Бенфики были длительные отрезки, где удавалось качественно атаковать и создавать моменты, но конвертировать это преимущество в забитый мяч не получилось.

Зато киевляне здорово обороняются. Да, после 0:5 в Мюнхене об этом говорить смешно, но на фоне других двух грандов динамовский средний блок держался достойно – "бело-синие" действовали компактно и слаженно, вовремя закрывая все щели и грамотно перестраиваясь. Да, украинцев вжимали к штрафной, но структура не ломалась, а большого количества моментов Барса и Бенфика не создали. Когда подопечные Мирчи Луческу работают с хорошей концентрацией, дурацких привозов не происходит.

Правда, идеальной ситуацию тоже не назвать. Защитники всё равно "чудят" – и если ошибки под интенсивным прессингом понять можно, то к провалам при кроссах и стандартах соперника привыкнуть тяжело. Эти ситуации легко разобрать перед матчем, а Динамо в принципе всегда славилось своим атлетизмом и готовностью снимать второй этаж – впрочем, практически каждый прострел или подача превращаются в катастрофу. Это – национальная проблема украинского футбола.

В целом, Динамо выглядит крепким середнячком, не способным пробить потолок, но он точно не слабее Аугсбурга, который идёт 16-м в Бундеслиге. Если этот коллектив смог бить Баварию, то киевляне тем более способны сотворить сенсацию.

Кадровая ситуация

Динамо подходит ко встрече в оптимальном составе. В лазарете остаются только Беседин, Попов, Нещерт и Супряга. Кроме того, 9 дней назад повреждение получил Вербич, которого не было в заявке на Черноморец. Ко всем этим потерям киевляне привыкли – зато в основу вернулись Кулач и Миколенко. Дисквалифицированных у "бело-синих" нет.

У Баварии ситуация более сложная. Из-за перебора карточек не сможет сыграть центрбек Упамекано. Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Зюле, Станишич и Киммих попали на карантин из-за вспышки коронавируса, а у Забитцера и Комана проблемы с мышцами – их участие во встрече находится под вопросом. Правда, Юлиан Нагельсманн в любом случае провёл бы ротацию, а большинство лидеров остаются в заявке.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Бавария

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Бавария: Нойер – Павар, Эрнандес, Толиссо, Ричардс – Горетцка, Толиссо – Сарр, Мюллер, Сане – Левандовски

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Букмекеры не верят в Динамо, выставив космические коэффициенты на победу киевлян, и на ничью меньше 6,1 не дают. Слишком уж сильна эта Бавария для нынешних "бело-синих". Да, она была слишком сильной и для Аугсбурга, но есть одно но – мюнхенцы в последний раз не знали побед в двух матчах подрядаж в апреле этого года.

Украинский чемпион пока не готов качественно атаковать грандов без угрозы получить контратаку с вхождением в собственнуюштрафную. Да и завершение этих редких атак слишком слабо. Ставить же "автобус" на матч против Баварии – дело неблагодарное.

Динамо способно дать бой этому составу "красных". Мы поставим на отсутствие разгрома и достойный футбол в исполнении хозяев, но победа мюнхенцев выглядит неизбежной.

Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо