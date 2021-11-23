"Цыганков? Было предложение от Атлетико. Но оно было не того уровня. Когда-то от Атлетико было предложение и по Шевченко. Но это было еще, когда он был совсем юным, и оно не отвечало по уровню. Клубы не могут демпинговать. Они не могут продавать своих игроков за 1-2 миллиона.

Супряга мог оказаться в команде Шевченко – Динамо отказало двум клубам Серии А

Футболистов нужно продавать дорого. Шахтер продавал игроков по 50 млн и продает дальше. И держит футболистов до последнего. Предложение Атлетико в отношении Цыганкова было несерьезным в финансовом плане. Как я понимаю, Виктором интересовался и Арсенал. Были такие разговоры, но там до денег дело не дошло", – поделился Цыганык в Цыганык Live.

К слову, Цыганков в текущем сезоне отыграл в 20 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.

Черноморец – Динамо: Витиньо и Гармаш сияют, новый лучший ассистент УПЛ – шедевры и пародия, безнадежная оборона