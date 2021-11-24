Вінгер київського Динамо Віктор Циганков спокійно сприймає цікавість до нього з боку провідних клубів Європи.

"На сьогоднішній день я тут. Зосереджений на Динамо та сьогоденні.

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Те, що пишуть – мені без різниці. На сьогодні я гравець київського Динамо й дуже цим задоволений", – заявив півзахисник у коментарі Telegram-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, що Віктор Циганков є вихованцем київського Динамо та дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 2016/17. Чемпіон України нібито відхилив пропозицію Атлетіко через незгоду з фінансовою складовою.

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