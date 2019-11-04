Цыганков отличился 50 голом в профессиональной карьере раньше, чем Ярмоленко – интересная статистика

Хавбек Динамо Виктор Цыганков в матче 13 тура УПЛ против Львова забил свой 50-ый гол в профессиональной карьере и смог опередить даже бывшую звезду киевлян – Андрея Ярмоленко.

Полузащитник столичного гранда отметил мини-юбилей, когда ему не исполнилось даже 22 лет (это произойдет только 15 ноября).

Динамо – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

Цыганков забил 47 мячей за клуб и три – за сборную Украины. К примеру, бывший лидер Динамо Андрей Ярмоленко не имел подобной статистики в таком возрасте, отмечает Команда№1. Вингер Вест Хэма к своему 22-летию наколотил в ворота соперников 42 гола – пять за национальную команду и 27 за киевский клуб.

К слову, у Цыганкова будет по крайней мере три матча до своего дня рождения, чтобы "оторваться" от Ярмоленко еще больше – против Копенгагена в Лиге Европы (7 ноября), против Шахтера в УПЛ (10 ноября), и товарищеская игра за сборную Украины против Эстонии (14 ноября).

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