Циганков відзначився 50 голом у професіональній кар'єрі раніше за Ярмоленка – цікава статистика

Хавбек Динамо Віктор Циганков у матчі 13 туру УПЛ проти Львова забив свій 50-ий гол у професіональній кар'єрі і зміг випередити навіть колишню зірку киян – Андрія Ярмоленка.

Півзахисник столичного гранда відзначив міні-ювілей, коли йому не виповнилося навіть 22 років (це станеться лише 15 листопада).

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Циганков забив 47 м'ячів за клуб і три – за збірну України. До прикладу, колишній лідер Динамо Андрій Ярмоленко не мав подібної статистики у такому віці, зазначає Команда№1. Вінгер Вест Хема до свого 22-річчя наколотив у ворота суперників 42 голи – п'ять за національну команду і 37 за київський клуб.

До слова, у Циганкова буде принаймні три матчі до свого дня народження, щоб "відірватися" від Ярмоленка ще більше – проти Копенгагена в Лізі Європи (7 листопада), проти Шахтаря в УПЛ (10 листопада), і товариська гра за збірну України проти Естонії (14 листопада).

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