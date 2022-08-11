Серьезный интерес к 24-летнему украинцу проявляла Аталанта, но футболист отказался от предложения переехать на Апеннины, сообщает журналист Игорь Бурбас .

Цыганков не хочет оставаться в Динамо на фоне интереса с АПЛ

Причиной такого решения Виктора, по информации источника, стали тяжелые физические нагрузки, которые дает главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. О них рассказали Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Это отпугало Цыганкова.

Кроме итальянцев, в услугах вингера киевлян был заинтересован Вильярреал, но он отказался. Теперь ожидает более солидного варианта.

В текущем сезоне Виктор уже провел 3 поединка за киевлян – все в квалификации Лиги чемпионов. Успел отличиться забитым мячом и ассистом.

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