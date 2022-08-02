У полузащитника "бело-синих" есть шансы продолжить карьеру в другом клубе, ведь его контракт с киевлянами истекает уже через год.

Подписывать новое соглашение с Динамо 24-летний атакующий полузащитник не планирует. Об этом рассказал журналист Виктор Вацко.

Цыганковым интересуется клуб из АПЛ, – журналист

"У Цыганкова остался год контракта с Динамо. С первого января он может подписать предварительное соглашение с любым клубом. Пока Динамо не продвинулось в переговорах с игроком. Я понимаю, что Виктор не хочет оставаться в киевском Динамо.

Руководство клуба пока аккуратно к этому относится и не создает какого-то безумного давления на Цыганкова. Конечно, ситуация может в любой момент измениться, но пока все так", – рассказал Вацко в эфире Вацко on Air.

Виктор Цыганков является воспитанником Динамо. За первую команду сыграл 215 поединков (85 голов, 58 ассистов), стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок и Суперкубок. Накануне появилась информация о том, что игроком сборной Украины интересуется один из клубов АПЛ.

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