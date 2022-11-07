Циганков визначився щодо майбутнього в Динамо, – Вацко
Журналіст Віктор Вацко повідомив про попереднє рішення Віктора Циганкова і його подальшу кар'єру у столичному гранді.
"Ситуація з Циганковим – не про бізнес. Це чисте казино: чорне або червоне. Залишиться або перейде в новий клуб. Переконають залишитися чи не переконають. З Ярмоленком свого часу вийшло, і він залишився.
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Циганков, з того, що я чув від людей, близьких до футболіста, має намір змінити клубну прописку", – резюмував журналіст у програмі Вацко on air.
Контракт Віктора розрахований до кінця поточного сезону. Раніше президент киян Ігор Суркіс заявив, що переконаний у тому, що угоду з лідером вдасться продовжити.
З 1 січня вінгер збірної України вже зможе підписувати попередню угоду з будь-яким іншим клубом.
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