Цыганков – лучший игрок тура УПЛ
Лидер Динамо Виктор Цыганков получил признание по итогам 11-го игрового дня чемпионата Украины.
24-летний вингер признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ. Таковы результаты опроса экспертного совета, сообщает сайт соревнований.
"Говорили, что это мы тянули команду ко дну": звездочка Динамо доволен местью неблагодарному Черноморцу
Виктор забил с пенальти в ворота Черноморца и отдал ассист, поспособствовав победе со счетом 3:0. За Цыганкова свой голос отдали пять респондентов. Соперниками лидера Динамо были Максим Третьяков из Александрии (2 голоса), Даниил Сикан из Шахтера и Янис Хамаш из СК Днепр-1 (по одному).
К слову, участие в голосовании принимали Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский.
Динамо разгромило Черноморец в Одессе – Цыганков организовал три гола