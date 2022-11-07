24-летний вингер признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ. Таковы результаты опроса экспертного совета, сообщает сайт соревнований .

"Говорили, что это мы тянули команду ко дну": звездочка Динамо доволен местью неблагодарному Черноморцу

Виктор забил с пенальти в ворота Черноморца и отдал ассист, поспособствовав победе со счетом 3:0. За Цыганкова свой голос отдали пять респондентов. Соперниками лидера Динамо были Максим Третьяков из Александрии (2 голоса), Даниил Сикан из Шахтера и Янис Хамаш из СК Днепр-1 (по одному).

К слову, участие в голосовании принимали Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский.