Жирона предложила украинскому полузащитнику Виктору Цыганкову подписать новый контракт на улучшенных условиях, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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По информации источника, 26-летний вингер отложил рассмотрение этого вопроса до лета и сейчас сконцентрирован на окончании сезона с Жироной и подготовке со сборной Украины к Евро-2024.

Футболист рассчитывает на удачное выступление на чемпионате Европы, которое может принести ему лучшие предложения, чем условия Жироны. Отмечается, что украинец видит себя в будущем в топовом клубе, не обязательно испанском, который будет бороться за чемпионство.

Напомним, контракт Цыганкова с каталонцами действует до лета 2027 года. В текущем сезоне он в 28 матчах забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

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