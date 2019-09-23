Цыганков недоволен своей игрой в разгроме Ворсклы

Лидер Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от поединка 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0).

"Динамо не сидело позади, все хотели идти вперед, атаковать и забивать. Нам удалось реализовать свои моменты – поздравляю всех с победой.

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Сегодня получилось комбинировать и забивать красивые мячи. Важно было выиграть в Мальме, думаю, теперь команде будет легче. Да, был непростой период, на нас лежал огромный груз ответственности. Болельщики хотели результата, и мы понимали, что обязаны давать его в каждом матче. Надеюсь, что дальше будет все легче и легче.

Доволен ли своей игрой? Нет, всегда можно совершенствоваться. Были моменты, которые нужно было использовать, забивать или, возможно, больше играть на партнеров. Но по горячим следам я не буду говорить, следует посмотреть игру и сделать анализ", – цитирует Цыганкова официальный сайт клуба.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

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