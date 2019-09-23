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Цыганков недоволен своей игрой в разгроме Ворсклы

08:00 99 Читати українською
Цыганков недоволен своей игрой в разгроме Ворсклы
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Лидер Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от поединка 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0).

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"Динамо не сидело позади, все хотели идти вперед, атаковать и забивать. Нам удалось реализовать свои моменты – поздравляю всех с победой.

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Сегодня получилось комбинировать и забивать красивые мячи. Важно было выиграть в Мальме, думаю, теперь команде будет легче. Да, был непростой период, на нас лежал огромный груз ответственности. Болельщики хотели результата, и мы понимали, что обязаны давать его в каждом матче. Надеюсь, что дальше будет все легче и легче.

Доволен ли своей игрой? Нет, всегда можно совершенствоваться. Были моменты, которые нужно было использовать, забивать или, возможно, больше играть на партнеров. Но по горячим следам я не буду говорить, следует посмотреть игру и сделать анализ", – цитирует Цыганкова официальный сайт клуба.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла - Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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