Циганков незадоволений своєю грою у розгромі Ворскли

Лідер Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від поєдинку 8-го туру УПЛ проти Ворскли (5:0).

"Динамо не сиділо позаду, всі хотіли йти вперед, атакувати і забивати. Нам вдалося реалізувати свої моменти – вітаю всіх з перемогою.

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Сьогодні вийшло комбінувати і забивати красиві м'ячі. Важливо було виграти у Мальме, думаю, тепер команді буде легше. Так, був непростий період, на нас лежав величезний тягар відповідальності. Вболівальники хотіли результату, і ми розуміли, що зобов'язані давати його в кожному матчі. Сподіваюся, що далі буде все легше і легше.

Чи задоволений своєю грою? Ні, завжди можна вдосконалюватися. Були моменти, які потрібно було використовувати, забивати або, можливо, більше грати на партнерів. Але за гарячими слідами я не буду говорити, слід переглянути гру і зробити аналіз", – цитує Циганкова офіційний сайт клубу.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

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