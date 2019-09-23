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Циганков незадоволений своєю грою у розгромі Ворскли

08:00 1111 Читать на русском
Циганков незадоволений своєю грою у розгромі Ворскли
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Лідер Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від поєдинку 8-го туру УПЛ проти Ворскли (5:0).

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Динамо не сиділо позаду, всі хотіли йти вперед, атакувати і забивати. Нам вдалося реалізувати свої моменти – вітаю всіх з перемогою.

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Сьогодні вийшло комбінувати і забивати красиві м'ячі. Важливо було виграти у Мальме, думаю, тепер команді буде легше. Так, був непростий період, на нас лежав величезний тягар відповідальності. Вболівальники хотіли результату, і ми розуміли, що зобов'язані давати його в кожному матчі. Сподіваюся, що далі буде все легше і легше.

Чи задоволений своєю грою? Ні, завжди можна вдосконалюватися. Були моменти, які потрібно було використовувати, забивати або, можливо, більше грати на партнерів. Але за гарячими слідами я не буду говорити, слід переглянути гру і зробити аналіз", – цитує Циганкова офіційний сайт клубу.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

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Динамо Динамо Ворскла - Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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