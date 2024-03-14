Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков все же прибудет в расположение "сине-желтых". Тем не менее, состояние здоровья игрока все еще под вопросом.

"По моей информации, Виктор Цыганков должен присоединиться к сборной уже в процессе подготовки к матчу с Боснией. Сбор будет проходить в Испании, поэтому логистически это будет очень просто.

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Цыганков рассчитывает, что когда он присоединится к сборной – сделает второе МРТ-обследование, чтобы получить другое мнение и через определенный период после того, как исчезнет гематома", – поделился инсайдом Михаил Спиваковский в новом выпуске ТаТоТаке.

Напомним, украинец получил травму колена 9 марта в матче против Осасуны. Позже врачи Жироны констатировали повреждение колена. Матч Босния и Герцеговина – Украина запланирован на 21 марта.

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