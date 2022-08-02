Півзахисник "біло-синіх" має шанси продовжити кар'єру в іншому клубі, адже його контракт з киянами завершується вже через рік.

Підписувати нову угоду з Динамо 24-річний атакувальний півзахисник не планує. Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

Циганковим цікавиться клуб з АПЛ, – журналіст

"У Циганкова залишився рік контракту з Динамо. З першого січня він може підписати попередню угоду з будь-яким клубом. Поки що Динамо не просунулося у переговорах із гравцем. Я розумію, що Віктор не хоче залишатися в київському Динамо.

Керівництво клубу поки що акуратно до цього ставиться і не створює якийсь шалений тиск на Циганкова. Звичайно, ситуація може в будь-який момент змінитися, але наразі все так", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Віктор Циганков є вихованцем Динамо. За першу команду зіграв 215 поєдинків (85 голів, 58 асистів), став чемпіоном України і двічі виграв Кубок та Суперкубок. Напередодні з'явилася інформація, що гравцем збірної України цікавиться один із клубів АПЛ.

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