Цыганков мог стать игроком Монако – звезда Динамо отказал по двум причинам
10:16 - Читати українською
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков имел возможность перебраться во французский Монако.
Монако имело намерение взять Цыганкова в аренду с опцией выкупа в размере 20 млн евро, сообщает ТаТоТаке.
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Впрочем, переход не состоялся, потому что Виктор отклонил предложение. Из причин называют нежелание продолжать карьеру во Франции. Также звезду Динамо не устроил вариант с арендой.
Отметим, что Цыганков в текущем сезоне провел 25 матчей за Динамо, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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