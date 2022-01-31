Нападающий Бенфики в последний день трансферного окна может сменить клубную прописку. В услугах игрока сборной Украины заинтересован Эвертон.

Лиссабонцы решили выставить 26-летнего форварда на трансфер. Уже сегодня, 31 января, Роман Яремчук может покинуть Бенфику, желающую получить за игрока 17 млн ​​евро. Об этом сообщает Cofina Media.

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Португальское издание утверждает, что нападающий не оправдал ожиданий, поэтому "орлы" готовы отпустить его за ту же сумму, за которую приобрели. Это позволит сохранить в клубе лидера атаки – уругвайца Дарвина Нуньеса, которым активно интересуются топ-клубы.

На украинца якобы уже есть претендент. Эвертон ищет форварда и рассматривает Яремчука как один из вариантов усиления. Соответственно, на финише трансферного окна количество украинцев в лагере "ирисок" может возрасти – 1 января туда перешел Виталий Миколенко.

Нападающий сборной Украины перебрался в Бенфику из Гента летом 2021-го за 17 млн ​​евро, подписав 5-летний контракт. За полгода Яремчук забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 29-ти матчах.

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